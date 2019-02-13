شاهد: عالمة سعودية تثير ضجة حول ماء زمزم

فجرت عالمة سعودية جدلا لدى الأوساط الدينية والطبية، عقب حديثها عن أن "ماء زمزم" غير مفيد لمرضى السرطان، الأمر الذي دحضه عدد من الأطباء والعلماء.
فيديو:
العالمة السعودية خولة الكريع: ماء زمزم ملوحته عالية ولاينفع لمرضى السرطان. pic.twitter.com/XxNH6C3W03
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 11, 2019
اللي معترض على كلام الدكتوره خولة الكريع يعني بوجهة نظركم خلاص نلغي وزارة الصحه ونقفل جميع المستشفيات ونسرح موظفيها، وعندما يمرض مواطن تقوم الدوله بصرف جالون ماء زمزم…؟! ياناس قليل من التفكير الناس قاعده تقرأ تغريداتكم وتترجمها وتتناقلها.
— αhмє∂ (@nextday27) February 13, 2019
ماء زمزم قلوي وغني بالمعادن المنوعة وقد يكون أداة قوية واعدة مساعدة لعلاج السرطان، وأشارت دراسة حديثة2017 أنه قد يكون له فعالية لعلاج سرطان الرئة.
أشارت أيضًا دراسة أخرى منشورة في مجلة السرطان أنه قد يكوم لماء زمزم تأثير مضاد للسرطان الثدي.
ودراسة ثالثة متعلقة بسرطان القولون. pic.twitter.com/iLxBnY36ck
— د. علاء الرحيلي (@ruhalaa) February 12, 2019
كلام غير علمي
اذا علمنا ان الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة
ولا تنمو في الوسط القلوي وماء زمزم ماء قلوي بامتياز https://t.co/ymqyt2aLwU
— د . يوسف البدر (@Dralbader) February 12, 2019
طبيبة #سعودية بارزة تثير جدلاً واسعاً بتصريحات حول ماء #زمزم ومرضى #السرطان pic.twitter.com/MQ14dUw7FL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2019
لا تلام خولة الكريع أن تجيب بلغة ذكية، لا تتنازل عن منطق العلم، وأيضاً لا تستعدي طيفاً واسعاً من الخرافيين بمجتمعنا!
لديها قطعاً ما هو أهم من مناكفة هؤلاء!
المفارقة أن يكون بين منتقديها أطباء، يفترض أنهم أول من يعرف طريق المختبر!
الأكيد أن التخصص العلمي لا يحول وحده دون الدروشة!
— عبدالله ثابت (@AbdullahThabit) February 12, 2019
وزارة الصحة بكبرها ترد على د . خولة الكريع ، والدكتورة لم تعلق على رد الصحة حتى الآن .. الصحة تنفي أن ماء زمزم مثبت علمياً اضراره على مرضى السرطان ! من نصدق ؟
،#خوله_الكريع_في_الصورة #عبدالله_المديفر
— T A R I Q (@i59777) February 13, 2019