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شاهد: عالمة سعودية تثير ضجة حول ماء زمزم

حجاج يشربون من ماء زمزم
حجاج يشربون من ماء زمزم
13/2/2019

فجرت عالمة سعودية جدلا لدى الأوساط الدينية والطبية، عقب حديثها عن أن "ماء زمزم" غير مفيد لمرضى السرطان، الأمر الذي دحضه عدد من الأطباء والعلماء.

التفاصيل:
  • في أحد البرامج التلفزيونية قبل يومين، قالت خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان بالسعودية، إنها تتفهم المكانة الروحانية لماء زمزم، في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات والمرض.
  • الكريع العضو السابق بمجلس الشورى السعودي، استدركت قائلة: "لكنني كطبيبة وعالمة، فإن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان، لوجود نسبة ملوحة عالية فيه".

ردود أفعال 
  • ردا على ذلك، رفض الطبيب عبد الله عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر، موقف الكريع، قائلًا: "كان أولى بالزميلة الاحتفاء برأيها والشك الذي ارتابها ومناقشته مع زملائها وعدم التطاول على طعام الطعم وشفاء السقم بهذه الطريقة المرفوضة".

  • عبد الرحمن الذي يعرف نفسه بأنه عالم فيزياء الفلك واستشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية تابع: كان أولى بها السكوت والشروع في البحث العلمي المستفيض، فيما أشار أن "الحق الذي لا مراء فيه أن الضار هو علاج السرطان الكيميائي وليس ماء زمزم".

  • يوسف البدر، الطبيب المتخصص بالطب الحيوي – كما يعرف نفسه –  قال: كلام غير علمي إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، ولا تنمو في الوسط القلوي.
  • البدر تابع مبينا عبر حسابه على تويتر: وماء زمزم ماء قلوي بامتياز، فيما أشار إلى أنه مستعد لمناظرة الكريع.

خلفيات:
  • يسعى مسلمو العالم سنويا إلى شرب ماء زمزم الموجود بالأراضي المقدسة، استنادا لحديث للرسول صلى الله عليه وسلم إنه "لما شُرب له".
  • بئر زمزم هو نبع الماء الذي فجره الله تعالى معجزة تحت قدمي النبي اسماعيل عليه الصلاة والسلام، عندما تركه والده النبي إبراهيم مع أمّه في مكة.
  • سمّي بهذا الاسم لأن السيدة هاجر كانت تجمع مياه النبع بيدها فتزمّه زمًّا، ولذلك سميّ "بئر زمزم"، وذلك لشدّة قوّة الماء الذي خرج.
  • تقع بئر زمزم في مكة المكرمة تحديدًا على بعد 21 مترًا من الكعبة، وتقع فتحة البئر تحديدًا تحت سطح المطاف وخلف مقام إبراهيم إلى اليسار المقابل للكعبة.
  • ينقسم البئر إلى قسمين، الأول مبني على عمق 12.80 متر، والثاني يقع بين صخور الجبل بطول 17.20 متر، ويوجد 3 عيون تقوم بتغذية زمزم وهي: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبي قيس والصفا، وعين حذاء المروة وتقع هذه العيون في جدران البئر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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