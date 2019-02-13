شاهد: عالمة سعودية تثير ضجة حول ماء زمزم

فجرت عالمة سعودية جدلا لدى الأوساط الدينية والطبية، عقب حديثها عن أن "ماء زمزم" غير مفيد لمرضى السرطان، الأمر الذي دحضه عدد من الأطباء والعلماء.

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ردود أفعال

اللي معترض على كلام الدكتوره خولة الكريع يعني بوجهة نظركم خلاص نلغي وزارة الصحه ونقفل جميع المستشفيات ونسرح موظفيها، وعندما يمرض مواطن تقوم الدوله بصرف جالون ماء زمزم…؟! ياناس قليل من التفكير الناس قاعده تقرأ تغريداتكم وتترجمها وتتناقلها.

ماء زمزم قلوي وغني بالمعادن المنوعة وقد يكون أداة قوية واعدة مساعدة لعلاج السرطان، وأشارت دراسة حديثة2017 أنه قد يكون له فعالية لعلاج سرطان الرئة.

أشارت أيضًا دراسة أخرى منشورة في مجلة السرطان أنه قد يكوم لماء زمزم تأثير مضاد للسرطان الثدي.

ودراسة ثالثة متعلقة بسرطان القولون. pic.twitter.com/iLxBnY36ck

— د. علاء الرحيلي (@ruhalaa) February 12, 2019