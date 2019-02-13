الطماطم والقهوة وقشر الفاكهة.. معتقدات خاطئة حول الطعام

"تناول الطعام في المساء يتسبب في زيادة الوزن، جذور الطماطم سامة، الخبز البني فقط هو الصحي".. هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالطعام، ولكن هذا لا يعني أنها دقيقة.

إلا أن بعض الخرافات بها شيء من الصحة، وفيما يلي نظرة عامة:

هل الخبز البني صحي أكثر من نظيره الأبيض؟

فيما يتعلق بمنتجات الحبوب مثل الخبز والمكرونة والأرز والدقيق، يكون خيار الحبوب الكاملة الأفضل لصحتك، بحسب جمعية التغذية الألمانية.

الجمعية أضافت "أطعمة الحبوب الكاملة أكثر امتلاء وتحتوي على مغذيات أكثر من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض".

هل لا يجب إعادة تسخين السبانخ؟

إنها قاعدة قديمة للغاية، وترجع لفترة لم تكن الثلاجات موجودة فيها، بحسب مونيكا بيشوف من الاتحاد الألماني لخبراء التغذية .(VDOE)

المشكلة ليست في إعادة تسخين السبانخ ولكن في تبريدها ببطء، حيث إن البكتيريا في درجات الحرارة المتوسطة سوف تحول النيترات غير المضرة إلى نيترات مضرة.

هل جذور الطماطم سامة؟

الأجزاء الخضراء بالطماطم تحتوي على سولانين.

هارلد زايتس من جمعية التغذية الألمانية يقول "هذا السم يساعد النبات في مكافحة الحشرات".

الإنسان يمكن أن يصاب بأعراض التسمم مثل آلام بالرأس والمعدة إذا ما تناول الكثير من السولانين.

لكن هذا يحدث في حال تناول الشخص البالغ كمية كبيرة جدًا من الطماطم غير الناضجة أو جذورها.

هل القهوة تحرم الجسم من المياه؟

تناول كوب من الماء مع كوب القهوة ليس ضروريا، بحسب جمعية التغذية الألمانية.

القهوة مشمولة في توازن السوائل بالجسم مثل أي مشروب آخر.

في ظل درجات الحرارة بوسط أوربا، يجب أن يستهلك الشخص البالغ الذي لا يتحرك كثيرًا نحو 2.5 لتر من السوائل يوميًا.

هل توجد معظم الفيتامينات في قشر الفواكه والخضروات؟

نعم هذا صحيح. تقول جمعية التغذية الألمانية إن معظم الفيتامينات والمواد النباتية الثانوية توجد مباشرة في الجلد أو تحته.

لهذا السبب من المهم تناول الفواكه والخضراوات بقشرتها.

الفوائد تفوق أي مخاطر صحية بسبب المبيدات الحشرية المحتملة.

هل الأطعمة المجمدة لا تفسد؟

ليس صحيحًا. وتقول الجمعية "ينصح بالتجميد كوسيلة لتخزين الغذاء على المدى المتوسط إلى الطويل".

إبقاؤها في درجات حرارة تصل لسالب 18 درجة مئوية سوف يحافظ على مغذياتها ونكهتها ومظهرها على الأغلب.

لكن الغذاء سوف يفسد مع الوقت وفي مرحلة ما لن يعود طعمه جيدًا.

هل تناول الطعام في المساء يتسبب في زيادة الوزن؟