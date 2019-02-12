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شاهد: ابن سلمان يزور المسجد الحرام ويصعد فوق سطح الكعبة

12/2/2019

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمسجد الحرام وصعوده فوق سطح الكعبة المشرفة.

التفاصيل
  • ولي العهد السعودي دخل إلى المسجد الحرام وسط حراسة أمنية مشددة بعد أن أخلي صحن الكعبة المشرفة ومحيطها من جميع المعتمرين والمصلين.
  • وسائل إعلام سعودية قالت إن زيارة ولي العهد اليوم إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.
  • أظهرت الصور رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس ومسؤولين آخرين إلى جانب محمد بن سلمان خلال زيارته للكعبة.
  • زيارة بن سلمان للمسجد الحرام وصعوده فوق الكعبة أثارت ردود فعل متباينة.
  • مؤيدو بن سلمان رأوا أنها تأتي في إطار الاهتمام بالمقدسات الإسلامية.
  • معارضون اعتبروا أن الصعود فوق الكعبة أمر نادر وغير متعارف عليه نظرا لمكانة وهيبة الكعبة المشرفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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