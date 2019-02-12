شاهد: ابن سلمان يزور المسجد الحرام ويصعد فوق سطح الكعبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمسجد الحرام وصعوده فوق سطح الكعبة المشرفة.
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#سؤال_لاهل_العلم
لماذا يعتلي ولي عهد #السعودية #الكعبة_المشرفه وما هي الرسالة آلتي يريد إيصالها ؟!!#ولي_العهد_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/aoGUE7ArOv
— بندر آل شافي (@Bandaralshafi) February 12, 2019
اعتلى #الكعبة وفرض #حصاراً حولها ومنع المعتمرين من الاقتراب منها ونشر حرسه الخاص وكأنها مُلك من أملاكه ..
" وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ "
صدق الله العظيم pic.twitter.com/8UIkj8vXi9
— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد (@Ebtesam777) February 12, 2019
One founded the nation, the other transformed it…
Two great leaders…
One common goal:
To serve the people 🇸🇦💚 #محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/izLKWb8Uuh
— سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) February 12, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1095376990973190145?ref_src=twsrc%5Etfw