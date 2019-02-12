السجن المؤبد لزعيم عصابة المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

دانت هيئة المحلفين بمحكمة نيويورك زعيم عصابة المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الشهير باسم "إل تشابو" وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
التفاصيل
- هيئة المحلفين دانت غوزمان، البالغ من العمر 61 عاما، في الاتهامات العشرة المنسوبة إليه.
- ينص القانون الجنائي في الولايات المتحدة على توقيع عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكب جريمة المشاركة في تنظيم إجرامي، وهي أشد نقاط الاتهام التي ثبتت بحق غوزمان.
- لن يستطيع غوزمان التقدم بطلب للإفراج المبكر، ما يعني أنه من غير المستبعد أن يقضي بقية حياته في السجن.
- بدأت هيئة محلفين من 12 عضوا المداولات قبل ثمانية أيام بشأن ما إذا كان سيتم إدانة قطب المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الشهير باسم "إل تشابو" بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في نيويورك.
خلفية
- تم تسليم زعيم عصابة سينالوا سابقا إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة اتهامات من بينها قيادة كيان إجرامي وتوزيع الكوكايين على مستوى دولي وغسل الأموال.
- إل تشابو متهم أيضا بالتواطؤ في جريمة قتل.
- استبعدت الولايات المتحدة إعدامه، وذلك كجزء من اتفاقية التسليم مع المكسيك.
- منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، استدعت الحكومة الأمريكية أكثر من 50 شاهدا لدعم قضيتها ضد زعيم عصابة سينالوا السابق المتهم بتهريب آلاف الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة.
- هرب إل تشابو مرات عدة من السجون المكسيكية.
- حظي إل تشابو بشهرة عالمية بسبب أخبار هروبه المتكررة وإجرائه مقابلة بارزة مع الممثل "شون بين".