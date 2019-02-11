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غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أشهر "حموات" السينما العربية

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد ماري منيب
غوغل يحتفل بذكرى ميلاد ماري منيب
11/2/2019

احتفل اليوم الإثنين محرك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى الـ114 لميلاد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، أشهر من جسد دور "الحماة" في السينما المصرية والعربية.

ووضع غوغل على واجهة صفحته صورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة، التي أطلق عليها النقاد "قنبلة الضحك"، وغزت جُملها الكوميدية كل بيت في العالم العربي.

من هي ماري منيب؟
  • اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصر الله، من أصول شامية، ولدت يوم 11 فبراير عام 1905 وتوفيت يوم 21 يناير 1969 بعد صراع مع المرض.
  • ماري انتقلت مع أسرتها من بيروت إلى القاهرة وبدأت حياتها الفنية مبكرًا وبدأت الشهرة في ثلاثينيات القرن العشرين حين انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني عام 1937، وظلت تعمل بالفن على مدار 35 عامًا، قدمت فيها قرابة مائتي فيلم بالإضافة لعشرات المسرحيات.
  • أولي زيجات ماري كانت من الممثل الكوميدي فوزي منيب، وكان عمرها وقتها 14 عامًا، وحملت ماري اسمه، وظلّت محتفظة به حتى بعد طلاقها، وأنجبت منه ولدين.
الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب

 

  • زيجتها الثانية كانت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتُربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتًا وعاشت "ماري" مع أسرته المسلمة.
  • ماري تأثرت بالطقوس الإسلامية، فأشهرت إسلامها عام 1937، واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي الذي كان سببًا أيضًا في إسلام شقيقتها الراحلة.
  • ماري هي جدة المطرب والفنان الراحل عامر منيب الذي توفي عام 2011، بعد صراع مع المرض، ودفن في مقابر العائلة بجوار جدته ماري منيب بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية.

أشهر "حماة" في السينما:
  • ماري اشتهرت بأداء دور الحماة الشريرة الظريفة التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها فتفسد الأشياء ثم تنسحب عن حياتهما.
  • صيتها ذاع أكثر في هذا الدور عندما تقدم بها العمر، ومن أشهر تلك الأفلام "حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".
  • كلماتها الأبرز  " إسألينى أنا دا أنا مدوباهم اتنين" كان في فيلم حماتي ملاك، وفي فيلم اعترافات زوج كلمتها الشهيرة"بلا نيلة"، إلى جانب جملتها  "إنتي جاية تشتغلي إيه" من مسرحية "إلا خمسة".
  • رغم ما تضمنته أدوار ماري من ملامح شر، فإنها كانت تقدمه بخفة ظل وكوميديا راقية لاسيما مع صوتها ولكنتها المميزين، فارتبط دور الحماة في أذهان الجمهور المصري والعربي باسم ماري منيب، ذلك الدور الذي لم يستطع أحد تجسيده مثلها حتى الآن.
  • من أبرز أفلامها أيضًا "سي عمر، تحيا الستات، لعبة الست، أبو حلموس، بابا أمين، ليلة الحنة، المليونيرة الصغيرة، أم رتيبة، هذا هو الحب، لصوص لكن ظرفاء".

https://twitter.com/NaglaaA73917384/status/1092315139741794304?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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