شاهد: مبادرة للتبرع بخصلات الشعر لأطفال السرطان في الأردن

تساعد مبادرة إنسانية في الأردن الأطفال المصابين بالسرطان من خلال تزويدهم بشعر مستعار كتاج على رؤوسهم يمنحهم بعض السعادة خلال فترات تساقط الشعر.

ويتبرع مانحون بخصلات من شعرهم ليجربوا فرحة العطاء ومتعته عندما يرون السعادة تعلو وجوه هؤلاء الأطفال.

وتأسست مبادرة "حرير" في عام 2017 ونظمت حوالي 12 حملة على مدار العام لتشجيع الناس على التنازل عن خصلات من شعرهم لتقديمها للأطفال المرضى.

ويوم الجمعة الماضية نظمت المبادرة واحدة من تلك الحملات داخل مركز تجاري في عمان، حيث أقبل المئات على التبرع بالشعر لمرضى السرطان.

وجلس أطفال وشبان وسلموا شعرهم لمقص الحلاق ينتقي منه الخصلات المناسبة، في الوقت الذي احتشد فيه الناس لمتابعة المشهد الإنساني الراقي، وبنهاية اليوم كان قد تم جمع خصلات من شعر 320 طفلا وشابا.

وقال مؤسس المبادرة نهاد الدباس إن الهدف من تزيين رؤوس الأطفال المرضى بالشعر المستعار هو المساعدة في علاجهم.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال ربما يعانون بسبب مظهرهم وأن منحهم مظهرا طبيعيا ربما يكون خط دفاع ضد المرض وجزءا لا يتجزأ من العلاج.

وتجمع المبادرة شعرات يتراوح طولها بين 20 و60 سنتيمترا وتستخدمها لصنع الشعر البشري المستعار بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال الدباس إن كل باروكة تتكلف ما بين 500 دينار أردني (705 دولارات) و1000 دينار أردني (1410 دولارات).

ومنذ إنشائها، صنعت المبادرة 12 باروكة وأصبح لها الآن مكتب داخل مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال.