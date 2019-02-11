البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: مبادرة للتبرع بخصلات الشعر لأطفال السرطان في الأردن

11/2/2019

تساعد مبادرة إنسانية في الأردن الأطفال المصابين بالسرطان من خلال تزويدهم بشعر مستعار كتاج على رؤوسهم يمنحهم بعض السعادة خلال فترات تساقط الشعر.

ويتبرع مانحون بخصلات من شعرهم ليجربوا فرحة العطاء ومتعته عندما يرون السعادة تعلو وجوه هؤلاء الأطفال.

وتأسست مبادرة "حرير" في عام 2017 ونظمت حوالي 12 حملة على مدار العام لتشجيع الناس على التنازل عن خصلات من شعرهم لتقديمها للأطفال المرضى. 

ويوم الجمعة الماضية نظمت المبادرة واحدة من تلك الحملات داخل مركز تجاري في عمان، حيث أقبل المئات على التبرع بالشعر لمرضى السرطان. 

وجلس أطفال وشبان وسلموا شعرهم لمقص الحلاق ينتقي منه الخصلات المناسبة، في الوقت الذي احتشد فيه الناس لمتابعة المشهد الإنساني الراقي، وبنهاية اليوم كان قد تم جمع خصلات من شعر 320 طفلا وشابا.

وقال مؤسس المبادرة نهاد الدباس إن الهدف من تزيين رؤوس الأطفال المرضى بالشعر المستعار هو المساعدة في علاجهم.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال ربما يعانون بسبب مظهرهم وأن منحهم مظهرا طبيعيا ربما يكون خط دفاع ضد المرض وجزءا لا يتجزأ من العلاج.

وتجمع المبادرة شعرات يتراوح طولها بين 20 و60 سنتيمترا وتستخدمها لصنع الشعر البشري المستعار بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال الدباس إن كل باروكة تتكلف ما بين 500 دينار أردني (705 دولارات) و1000 دينار أردني (1410 دولارات). 

ومنذ إنشائها، صنعت المبادرة 12 باروكة وأصبح لها الآن مكتب داخل مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)