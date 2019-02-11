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شاهد: كيف تختار عطرك الأنسب وفق ميزانيتك؟

11/2/2019

يعتبر اختيار العطور من المسائل المهمة في حياتنا الشخصية والعملية، لكن عادة ما يكون اختيار العطر محيرا خاصة في ظل وجود آلاف الأنواع من العطور.

  • قال فراس قطار مدير محل عطور بالدوحة في تقرير لبرنامج "أنت ومالك" على شاشة الجزيرة مباشر إن اختيار العطر لا يتوقف على الميزانية فقط بل أيضا على المكان الذي يتواجد فيه الشخص مثل مكان عمله وفصول السنة الأربعة.
  • فراس أشار إلى نوعين من العطور، أحدهما تجاري وهو المنتشر في كل مكان في المطارات والأسواق الحرة والمولات والمحلات العادية، وهناك نوع مميز يطلقون عليه "النيش" وهو لا يتوافر إلا في أماكن قليلة. 
  • أوضح أن هذا النوع المميز يدخل في تركيبه أكثر من نوع من الزهور فيعطيه تميزه، وتتأرجح الأسعار فيه ما بين 300 دولار و5 آلاف دولار.
  • كما أشار فراس إلى أن أماكن العمل تتطلب عطورًا معتدلة الرائحة تناسب أجواء العمل حتى لا تضايق الموظفين، أيضًا هناك عطور تناسب كل فصل من فصول السنة، فالصيف مثلًا يحتاج إلى عطر "فريش" يعطي إحساسًا بالانتعاش.
  • وأما بالنسبة لأوقات السهر والحفلات فيرى أن أنسب العطور هي المصنوعة من العود والعنبر وخشب الصندل، وعطور الليذر وكلها مناسبة للجنسين، لافتًا إلى أن عطر أيريش ليذر من أعلى المبيعات في الخليج.
المصدر : الجزيرة مباشر
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