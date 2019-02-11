شاهد: شرطة إندونيسيا تعتذر عن استخدامها ثعبان أثناء تحقيق

اعتذرت الشرطة الإندونيسية وتعهدت باتخاذ إجراءات تأديبية بعد أن لف ضباط ثعبانا حول رقبة مشتبه به لإجباره على الاعتراف خلال استجواب في منطقة بابوا في أقصى شرق البلاد.
- أظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت رجلا وهو يخضع للاستجواب بشأن هواتف محمولة مسروقة وهو يجلس ويداه مكبلتان خلف ظهره ويصرخ في فزع فيما قام ضابط بدفع ثعبان نحو وجهه.
- وسأل ضابط الرجل الذي ظهر أغلب الوقت وهو يتلوى على الأرض "كم مرة سرقت هواتف محمولة؟"
- ورد المشتبه به بعد ذلك بالقول "مرتان فحسب".
- وخلال التسجيل يمكن سماع صوت يأمر الرجل بأن يفتح عينيه وهدده في مرحلة من المراحل بوضع الثعبان في فمه وداخل بنطاله.
- أصدر توني أناندا سوادايا قائد شرطة جاياويجايا اعتذارا في بيان وقال "لم يكن المحقق محترفا في أداء وظيفته".
- أضاف أن الضباط كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم لمحاولة انتزاع الاعتراف مشيرا إلى أن الثعبان لم يكن ساما.
- قال "لقد اتخذنا إجراءات صارمة مع الأفراد" مضيفا أنهم لم يهاجموا الرجل بدنيا.
- قال المتحدث باسم شرطة بابوا أحمد مصطفى كمال إن القضية تخضع للتحقيق من وحدة الشؤون الداخلية وإذا ثبت ارتكاب مخالفات للقانون أو لقواعد العمل سيتم اتخاذ إجراءات بحقهم.