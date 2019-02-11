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شاهد: شرطة إندونيسيا تعتذر عن استخدامها ثعبان أثناء تحقيق

11/2/2019

اعتذرت الشرطة الإندونيسية وتعهدت باتخاذ إجراءات تأديبية بعد أن لف ضباط ثعبانا حول رقبة مشتبه به لإجباره على الاعتراف خلال استجواب في منطقة بابوا في أقصى شرق البلاد.

  • أظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت رجلا وهو يخضع للاستجواب بشأن هواتف محمولة مسروقة وهو يجلس ويداه مكبلتان خلف ظهره ويصرخ في فزع فيما قام ضابط بدفع ثعبان نحو وجهه.
  • وسأل ضابط الرجل الذي ظهر أغلب الوقت وهو يتلوى على الأرض "كم مرة سرقت هواتف محمولة؟"
  • ورد المشتبه به بعد ذلك بالقول "مرتان فحسب".
  • وخلال التسجيل يمكن سماع صوت يأمر الرجل بأن يفتح عينيه وهدده في مرحلة من المراحل بوضع الثعبان في فمه وداخل بنطاله.
  • أصدر توني أناندا سوادايا قائد شرطة جاياويجايا اعتذارا في بيان وقال "لم يكن المحقق محترفا في أداء وظيفته".
  • أضاف أن الضباط كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم لمحاولة انتزاع الاعتراف مشيرا إلى أن الثعبان لم يكن ساما.
  • قال "لقد اتخذنا إجراءات صارمة مع الأفراد" مضيفا أنهم لم يهاجموا الرجل بدنيا.
  • قال المتحدث باسم شرطة بابوا أحمد مصطفى كمال إن القضية تخضع للتحقيق من وحدة الشؤون الداخلية وإذا ثبت ارتكاب مخالفات للقانون أو لقواعد العمل سيتم اتخاذ إجراءات بحقهم.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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