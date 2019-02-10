شاهد: الكويت تدخل "غينيس" بعَلم طوله 2019 مترا

حطمت الكويت رقما قياسيا جديدا بعدما حمل كويتيون، اليوم الأحد، علما لبلادهم بطول 2019 كيلومترا ليدخلوا به موسوعة "غينيس" باعتباره "أكبر علم في العالم".

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التفاصيل:

أقيم حفل ضخم شارك فيه أكثر من 4 آلاف طالب ومعلم، نظمته منطقة "مبارك الكبير" التعليمية التابعة لوزارة التربية الكويتية، وسار المشاركون وهم يحملون العلم الذي يحمل رقم العام الحالي 2019 مترًا.

بحسب وكالة "كونا" الرسمية، تسلم مدير عام منطقة "مبارك الكبير" التعليمية بالكويت منصور الديحاني، شهادة غينيس للأرقام القياسية من المحكم الدولي. وجرت فعالیات الاحتفال في ساحة الاحتفالات بمنطقة "صبحان".

https://twitter.com/kuwaitnanews/status/1094506661279121409?ref_src=twsrc%5Etfw

تزامن الحفل مع احتفالات الكويت بعيد الاستقلال الـ58 وعيد التحرير الـ28 والذكرى الـ13 لتولي أمير البلاد مقاليد الحكم.

في أواخر ديسمبر/كانون ثاني المنصرم، سجّل 3 ضباط من الجيش الكويتي رقما قياسيا عالميا من خلال حملهم أكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم، من على ارتفاع 13 ألف قدم، في مركز "سكاي دايف قطر"، بالعاصمة القطرية الدوحة.

https://twitter.com/Sabrnews/status/1094515437830852609?ref_src=twsrc%5Etfw