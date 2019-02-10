البث الحي
منوعات|بريطانيا

بسبب حادث تصادم.. زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة القيادة

10/2/2019

قال قصر بكنغهام إن الأمير فيليب زوج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تخلى عن رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي.

التفاصيل:
  • بيان القصر الملكي ذكر أنه "بعد تفكير عميق قرر دوق إدنبرة التخلي طوعًا عن رخصة القيادة الخاصة به".
  • وقع حادث التصادم في 17 يناير/كانون الثاني عندما كان الأمير فيليب، 97 عاما، يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي قرب ضيعة في شرق إنجلترا، فاصطدام بسيارة أخرى.
  • الأمير فيليب نجا من حادث التصادم دون إصابات، لكن سائقة السيارة الأخرى، 28 عاما، أصيبت بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها، 45 عامًا، بكسر في الرسغ، في حين لم يصب رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر كان معهما في الحادث.
  • النيابة العامة البريطانية قالت إنه لم يتم تحديد حتى الآن المسؤول عن الحادث، مشيرة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار قرار الأمير فيليب بالتخلي عن رخصة قيادته.
  • بعد يومين من الحادث، أجرت الشرطة محادثة مع دوق إدنبرة بعد أن رصدته الكاميرا وهو يقود بدون استخدام حزام الأمان.
  • الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة عام 2017، رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث، 92 عاما.
  • لا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل ثلاثة أعوام بعد الخضوع لفحوص طبية.
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)