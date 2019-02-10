بسبب حادث تصادم.. زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة القيادة

قال قصر بكنغهام إن الأمير فيليب زوج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تخلى عن رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي.
التفاصيل:
- بيان القصر الملكي ذكر أنه "بعد تفكير عميق قرر دوق إدنبرة التخلي طوعًا عن رخصة القيادة الخاصة به".
- وقع حادث التصادم في 17 يناير/كانون الثاني عندما كان الأمير فيليب، 97 عاما، يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي قرب ضيعة في شرق إنجلترا، فاصطدام بسيارة أخرى.
- الأمير فيليب نجا من حادث التصادم دون إصابات، لكن سائقة السيارة الأخرى، 28 عاما، أصيبت بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها، 45 عامًا، بكسر في الرسغ، في حين لم يصب رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر كان معهما في الحادث.
- النيابة العامة البريطانية قالت إنه لم يتم تحديد حتى الآن المسؤول عن الحادث، مشيرة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار قرار الأمير فيليب بالتخلي عن رخصة قيادته.
- بعد يومين من الحادث، أجرت الشرطة محادثة مع دوق إدنبرة بعد أن رصدته الكاميرا وهو يقود بدون استخدام حزام الأمان.
- الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة عام 2017، رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث، 92 عاما.
- لا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل ثلاثة أعوام بعد الخضوع لفحوص طبية.