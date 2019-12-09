هولندا تحظر غاز الضحك

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الإثنين خططا لتدرج أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك في اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة ردا على تزايد حاد في استخدامه بين الشبان في البلاد.

وقال بول بلوكهوس نائب وزير الصحة في خطاب للبرلمان "الاستخدام الترفيهي لغاز الضحك أصبح مشكلة.. وبالتالي فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح لمعالجة ذلك".

وسيظل استخدام ذلك الغاز مسموحا به لدى أطباء الأسنان كمسكن للألم ولدى بعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة.

ويؤدي الغاز عند استنشاقه لفترة وجيزة من الابتهاج كانت تعتبر على نطاق واسع غير ضارة.

لكن بلوكهوس قال إنه إضافة لخطر تعرض من يستنشقه لفقدان الوعي والسقوط أو التعرض لحادث مروري فإن استخدامه أيضا قد يتسبب في "تضرر المخ".