موسوعة غينيس توضح حقيقة حصول تامر حسني على لقب "أكثر فنان ملهم في العالم"

نفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية حصول المغني المصري تامر حسني على رقم قياسي باعتباره أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، في بيان لها نشرته على موقعها.

وقالت الموسوعة إن الرقم القياسي المسجل في مارينا مول بأبو ظبي كان لأكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات.

وكان تامر حسني قد أعلن عن تحقيق رقم قياسي جديد، كأكثر فنان ملهم في العالم، حسب مقاييس موسوعة غينيس العالمية يوم الجمعة الماضي.

أبرز ما ورد في بيان الموسوعة

استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبوظبي.