شاهد: فنان "جريء" يأكل موزة ثمنها 120 ألف دولار

بعد بيع ثلاث نسخ من عمل فني عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق في معرض بولاية فلوريدا مقابل 120 ألف دولار للنسخة، أكل الفنان التشكيلي الأمريكي ديفيد داتونا النسخة الرابعة.

وشارك داتونا مقطع فيديو لتصرفه "الجريء" على موقع إنستغرام، وأطلق عليه اسم "الفنان الجائع".

ويظهر داتونا في مقطع الفيديو وهو يتجه إلى الموزة لينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وقد أحاطت به مجموعة من الناس بدا عليهم الذهول.

وكتب داتونا على إنستغرام "أحب عمل الفنان الإيطالي موريتسيو كاتيلان الفني. إنه لذيذ جدا".

يشار إلى أن العمل الفني يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان. وهو جزء من مجموعة فنية للنحات الإيطالي كاتيلان، صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سرق من معرض في بريطانيا في واقعة شهيرة.



كان معرض "بيروتين" للفن في فلوريدا باع، الجمعة، ثلاث نسخ من العمل الفني "الموزة" مقابل 120 ألف دولار، على الأقل، للواحدة، ما أثار ضجة وجدلا في عالم الفن.

وقال لوسيان تيراس، مدير العلاقات في معرض "بيروتين" لصحيفة "ميامي هيرالد" عن واقعة "الفنان الجائع" داتونا "إنه لم يدمر العمل الفني. الموزة فكرة".

ووفقا لتيراس، تسلم المشترون شهادة أصالة منحتهم حقوق ملكية الفكرة، ويمكنهم استبدال الموزة.