البث الحي
منوعات|الصين

رجل يجعل من نفسه كرسيا بشريا ليجلس زوجته الحامل (فيديو)

8/12/2019

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل، يظهر فيه رجل وهو يجلس القرفصاء ويجعل من نفسه "كرسيا بشريا" ليُجلِس زوجته الحامل المتعبة داخل مستشفى بجنوب الصين.

وتم التقاط الفيديو في مدينة ديانغ بمقاطعة سيتشوان في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويظهر مدى حب الرجل لزوجته، والحميمية التي بينهما وحرصه على راحتها، وقد كانا يقفان في الممر بانتظار أحد الاختبارات الخاصة بالحمل.

ونظرًا لأن ساقي الزوجة كانتا شبه مخدرتين ولم تجد هي مقعدًا تجلس عليه للانتظار كما لم يقف لها أحد من الجلوس، فقد بادر الزوج بكل تلقائية للجلوس بوضع القرفصاء على الأرض وطلب منها الاستراحة على ظهره.

حظي الفيديو بانتشار واسع على الإنترنت، وقال مستخدمون إن الرجل استأثر بقلوب الناس/ بينما عبر بعضهم عن غضبهم من لامبالاة الرجال الجالسين في مقاعد الانتظار عند رؤيتهم المرأة الحامل وقد بدا عليها التعب .

المصدر : نيوز فلير
المزيد من منوعات

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)