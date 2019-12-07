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منوعات|أمريكا

شاهد: رجل ينجو من الموت بعد سقوط شجرة ضخمة بجواره

7/12/2019

نجا أمريكي من الموت عندما سقطت شجرة ضخمة على بعد خطوات منه أمام منزله في كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، اللحظة المرعبة التي مر بها جون إدواردز، الذي كاد أن يلقى مصرعه، في 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في الفيديو يظهر إدواردز وهو يخرج من منزله، وقد فتح مظلته، قبل أن يفاجأ بشجرة ضخمة تسقط بجواره مباشرة.

وقال جون "بدأت أخرج وأفتح المظلة كما أفعل عادةً! الشجرة سقطت على المظلة. لقد شعرت بالذهول تمامًا لما حدث. وقفت هناك فقط لألتقط أنفاسي".

وتابع "كانت الرياح في المنطقة مجنونة تمامًا في ذلك الوقت. هزت الرياح بضع أشجار في الحي".

المصدر : رويترز
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