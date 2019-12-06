بعد يوم واحد من تعيينها: إقالة مديرة لقصر ثقافة في مصر بسبب نقابها

تسببت إقالة مديرة قصر ثقافة كفر الدوار في محافظة البحيرة شمالي مصر بعد تعيينها بيوم بسبب نقابها في حالة جدل واسعة بين مدافع عنها باعتبار النقاب حرية شخصية وبين مهاجم لها.

وجاءت الإقالة بعد منشور على فيسبوك كتبه الصحفي محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع اليساري في محافظة البحيرة، قال فيها إنه لاحظ صدور تهنئة لتعيين إحدى السيدات كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار ترتدى النقاب.

وهاجم دوير قرار تعيين القماح بقوله "الثقافة هي خط الدفاع الأول عن هويتنا اللى أكيد النقاب مش جزء منها ولا هيكون".

تدوينة الصحفي محمود دوير

وقالت صحيفة المصري اليوم إن اختيار "منى القماح" لمنصبها جاء بعد إجراء مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، وإن الفائزة هي فنانة تشكيلية مسؤولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة.

وتسبب الجدل حول تعيين القماح في تدخل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لإلغاء القرار وتعيين أخرى مكانها بصفة مؤقتة. وحذفت صفحة خاصة بوزارة الثقافة في محافظة البحيرة التهنئة التي كانت قد كتبتها لمنى القماح.

وانتقد مصريون على مواقع التواصل الهجوم على تعيين القماح، واصفين ذلك بأنه "عنصرية"، وأن النقاب لم يكن عائقا أمامها للعمل، بشهادة العاملين معها في قصر الثقافة.

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