شاهد: طفلان على رصيف في البصرة يثيران تعاطف العراقيين

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين نائمين أحدهما يحتضن الآخر على رصيف في المدينة الصناعية بمنطقة حمدان جنوبي البصرة وسط أجواء باردة.

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