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منوعات|العراق

شاهد: طفلان على رصيف في البصرة يثيران تعاطف العراقيين

5/12/2019

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين نائمين أحدهما يحتضن الآخر على رصيف في المدينة الصناعية بمنطقة حمدان جنوبي البصرة وسط أجواء باردة.

التفاصيل
  • يظهر الفيديو المتداول اقتراب جنود من الجيش العراقي من الطفلين وإيقاظ أحدهما لسؤاله عن سبب النوم على الرصيف وسط أجواء باردة.
  • رد الطفل بأن والدهما غير موجود وأن أمهما طلبت منهما الخروج لجلب المال.
  • الفيديو لقي تعاطفا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وحملوا السلطات العراقية مسؤولية مثل هذه الحالات، بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد.

المصدر : الجزيرة
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