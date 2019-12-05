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شاهد: الإعلان الترويجي لفيلم جيمس بوند الجديد يشعل تويتر

5/12/2019

لاقى الإعلان عن الفيلم الجديد لجيمس بوند " "No Time to Dieأي "لا وقت للموت"، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاز الإعلان على أكثر من مليونين ومائتي ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط من نشر الفيديو على صفحة جيمس بوند على "تويتر"، بينما تخطى الآن الـ 10 ملايين.

وتظهر التغريدة مقطع فيديو للفيلم ظهر فيه الممثل دانيال كريغ (51 عامًا) الذي يقوم بدور جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة، وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل التي نجح في تلافيها.

ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات فقط هي "بوند… جيمس بوند" لإشعال التفاعل على منصات التواصل.

وحصد وسم "#NoTimeToDiE " الذي حمل اسم الفيلم نحو مئتي ألف تغريدة.

وجيمس بوند المعروف أيضا بالعميل (007)، شخصية خيالية لجاسوس بريطاني أبدعها المؤلف إيان فلمنغ في عام 1953 عبر رواية كازينو رويال.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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