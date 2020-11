شاهد: الإعلان الترويجي لفيلم جيمس بوند الجديد يشعل تويتر

لاقى الإعلان عن الفيلم الجديد لجيمس بوند " "No Time to Dieأي "لا وقت للموت"، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاز الإعلان على أكثر من مليونين ومائتي ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط من نشر الفيديو على صفحة جيمس بوند على "تويتر"، بينما تخطى الآن الـ 10 ملايين.

وتظهر التغريدة مقطع فيديو للفيلم ظهر فيه الممثل دانيال كريغ (51 عامًا) الذي يقوم بدور جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة، وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل التي نجح في تلافيها.

ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات فقط هي "بوند… جيمس بوند" لإشعال التفاعل على منصات التواصل.

وحصد وسم "#NoTimeToDiE " الذي حمل اسم الفيلم نحو مئتي ألف تغريدة.

وجيمس بوند المعروف أيضا بالعميل (007)، شخصية خيالية لجاسوس بريطاني أبدعها المؤلف إيان فلمنغ في عام 1953 عبر رواية كازينو رويال.

I very much enjoyed the trailer for #NoTimeToDie but I still want to see a scene where someone asks Bond “Do you have time to die?” and then Bond says “No” and just stands there being ALIVE for a long time.

*James Bond theme blares*

— Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) December 4, 2019