شاهد: شمبانزي يغسل الثياب تماما كما يفعل الإنسان

أبهر شمبانزي، زوار حديقة حيوان صينية، بتصرفات تشبه الأفعال الآدمية، وثّقها مقطع فيديو حظي بانتشار وتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالصين.

ورصدت كاميرات مراقبة داخل الحديقة الواقعة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، الشمبانزي ويدعى "يوهوي" وهو يغسل الثياب، تمامًا مثل الإنسان.

وأراد حارس الشمبانزي اختبار القرد البالغ من العمر 18 عامًا، فترك له قميصًا أبيض وفرشاة وقطعة صابون على صخور تحيط ببركة مياه صغيرة.

وبمجرد خروج يوهوي وأخته البالغة من العمر 17 عامًا، توجه مباشرة نحو القميص بينما ظلت أخته تلعب حوله وهي تراقبه، فيما مضى الحارس لإعداد الطعام لهما.

وكما يفعل البشر بالضبط، جلس الشمبانزي وسحب القميص وأخذ يغسله ويفركه بين يديه بالصابون مرات عدة، ثم نقعه في الماء وشطفه وعصره ثم تركه فوق الصخور ليجف.

وقال حارس الشمبانزي إن يوهوي استغرق نصف ساعة لتنظيف القميص، ويبدو أنه استمتع بالعملية فأعاد غسل القميص مرة أخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، التُقط فيديو آخر لشمبانزي وهو يكنس وينظف غرفة مثل الإنسان، وانتشر المقطع آنذاك على نطاق واسع.

وتشير دراسات عديدة إلى أن ذكاء الشمبانزي يقارب ذكاء طفل عمره 3 أعوام، وأن الشمبانزي يتقاسم 99% من الحمض النووي مع البشر.