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رحيل "صالح علماني" مترجم كنوز الأدب اللاتيني للعربية

المترجم الفلسطيني الراحل صالح علماني
المترجم الفلسطيني الراحل صالح علماني
4/12/2019

غيّب الموت، الثلاثاء، المترجم الفلسطيني صالح علماني عن عمر ناهز 70 عامًا في إسبانيا التي نقل روائع أدبها للقراء العرب لأكثر من ثلاثين عامًا.

وأعلن يوسف بزلميت زوج ابنة المترجم الراحل خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وولد علماني في مدينة حمص السورية لأبوين فلسطينيين عام 1949، ودرس الطب لفترة قصيرة قبل أن يتحول لدراسة الأدب الإسباني والصحافة، وأمضى نحو 3 عقود في خدمة الأدب اللاتيني ونقله للقراء العرب.

ويعود الفضل لعلماني في نقل غالبية الأعمال الأدبية للكاتب الكولومبي الحائز على نوبل "غابرييل غارسيا ماركيز" إلى العربية، ومن أهمها الحب في زمن الكوليرا، ومئة عام من العزلة، وقصة موت معلن، وليس لدى الكولونيل من يكاتبه، وعشت لأروي (سيرة ماركيز الذاتية).

ترجم علماني لكتاب آخرين، ونقل للعربية أعمالا كثيرة كان آخرها رواية "الميّتات" للكاتب المكسيكي خورخي إيبارغوينغويتيا، الصادرة في أغسطس/آب الماضي، كما ترجم روايتين للأطفال هما القطار الأصفر والدب القطبي.

وحصل علماني على جائزة "جيرار دي كريمونا" للترجمة عام 2015، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات عربيًا وعالميًا حول الترجمة، وأشرف على عدد من ورش الترجمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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