إنستغرام يلزم مستخدميه الجدد بتحديد السن لحماية الصغار

أعلن تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك إنه سيشترط على مستخدميه الجدد تحديد تواريخ ميلادهم ضمن ما قال إنها إجراءات جديدة للسلامة تستهدف المستخدمين الأصغر سنا.
التفاصيل
- إلى الآن يلزم التطبيق مستخدميه البالغ عددهم مليونا، باستثناء حالات محدودة، أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عاما.
- شرط تاريخ الميلاد هو أحدث خطوة يتخذها إنستغرام للتخلي عن مبادئ يطبقها منذ فترة طويلة مثل إخفاء الاسم أو الاسم المستعار ، وهي الخطوة التي ميزته عن فيسبوك.
- فيشال شاه رئيس المنتجات في إنستغرام قال إن "معرفة الأعمار مهمة تماما لعملنا، ليس فقط لإتاحة خبرات مناسبة لعمر معين وإنما لتطبيق قاعدتنا القديمة بعدم السماح للوصول إلى صغار السن".
- شاه أحجم عن تحديد الخواص المرتبطة بالسن محل الاختبار، لكنه قال إن العمر قد يكون الأساس لإعدادات خصوصية موصى بها وللتعلم من خلال التطبيق كيفية السلامة على الإنترنت.
- لن يمكن للمستخدمين الآخرين الاطلاع على تاريخ ميلاد مستخدم ما.
- المسؤول قال إن إنستغرام سيستحدث في الأسابيع المقبلة خيارات للمستخدمين لمنع وصول رسائل من أشخاص لا يتابعونهم وللتسهيل على الشركات والمستخدمين المشهورين منع القصر من متابعة منشوراتهم.
- إنستغرام رفض انتقادات بأن الخطوة تأتي لزيادة جمهور إعلانات المواد والمنتجات المقيدة بالسن، مثل الكحوليات والقمار وغيرها من الإعلانات التي تقصرها سياسات إنستغرام وقوانينه على المستخدمين الأكبر سنا، قائلا إن المعلنين ليسوا وراء هذا الشرط الجديد.
- وكالة رويترز نقلت عن مشرعين وجماعات تدعو لحماية سلامة الأسر في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، انتقدوا التطبيق قائلين إن تغيير السياسة قد يؤثر في إمكانية إقرار قواعد سلامة الأطفال وخصوصية البيانات، مما قد يعرض الأطفال لمواد غير لائقة.
- زاد الاهتمام بإنستغرام مع تجاوزه فيسبوك شهرة بين المراهقين والشبان وبعد أن أصبح مساهما رئيسيا في نمو إيرادات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.