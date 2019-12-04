إنستغرام يلزم مستخدميه الجدد بتحديد السن لحماية الصغار

أعلن تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك إنه سيشترط على مستخدميه الجدد تحديد تواريخ ميلادهم ضمن ما قال إنها إجراءات جديدة للسلامة تستهدف المستخدمين الأصغر سنا.

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