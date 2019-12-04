أطباء يدخنون الحشيش ويرقصون داخل مستشفى في تونس (فيديو)

أثار مقطع فيديو لأطباء تونسيين وهم يتعاطون المخدرات ويرقصون داخل عيادة أحد المستشفيات العامة، سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

ويظهر في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع في المنصات التونسية، 3 أطباء (طبيب وطبيبتان) بصدد الرقص والغناء على أنغام موسيقى صاخبة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس.

وظهر في المقطع أحد الأطباء وهو يدخن سيجارة حشيش، وقال ناشطون إن الأطباء الثلاثة بقسم جراحة الكلى، وقد خلف الفيديو موجة من الغضب والسخط خاصة وأنه جاء بعد ساعات من فاجعة الحافلة التي راح ضحيتها 26 شخصًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن شكري النفطي المكلف بالإعلام في وزارة الصحة التونسية، أن الوزارة بدأت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات ما تم تداوله على منصات التواصل فيما عرف بـ "فيديو أطباء شارل نيكول" .