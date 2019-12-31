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منوعات|روسيا

العرض الأخير.. نهاية مروعة للاعبة سيرك أمام أعين المتفرجين (فيديو)

31/12/2019

لقت لاعبة أكروبات في السيرك الروسي، الأحد، حتفها إثر سقوط مروع بعدما فقدت توازنها أثناء استعراض مهاراتها دون معدات أمان، وذلك أمام أعين الأطفال والمتفرجين، في مشهد صادم.

ووقع حادث مشابه في اليوم ذاته بمكان آخر في البلاد، أسفر عن إصابة لاعب سيرك بجروح خطيرة بعد أدائه عرضًا دون معدات السلامة.

وأصيبت لاعبة الأكروبات يلينا بريخودسكايا (30 عامًا)، بكسر مروع في الجمجمة عندما سقطت من ارتفاع 20 قدمًا (7 أمتار) في سيرك فلاديفوستوك خلال العرض الأخير قبل السنة الجديدة، لتنتهي حياتها مع نهاية عام 2019.

وأظهرت لقطات صادمة الشابة البهلوانية حين فقدت قبضتها على الحبل ببطء، بينما كانت تحاول الإمساك بالحبل، قبل أن تسقط على الأرض بلا حراك، بينما غضب المتفرجون  وبدأوا بالصراخ.

وهُرع مساعد الشابة نحوها لتفقدها وكانت قد فقدت وعيها ونُقلت على الفور إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وادعت إدارة السيرك الحكومي أنه لم يكن هناك عيب في المعدات، وألمح إلى أن سقوطها كان بسبب "عامل بشري".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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