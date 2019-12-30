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غوغل توضح حقيقة إطلاق خدمة الخرائط بصوت ممثلة مصرية [فيديو]

الممثلة المصرية بدرية طلبة
الممثلة المصرية بدرية طلبة
30/12/2019

تسببت تصريحات للممثلة المصرية بدرية طلبة في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت في أحد البرامج الحوارية، الأحد، إنها بصدد تسجيل صوتها على تطبيق الخرائط (GPS).

وقالت طلبة، إن أحد معجبيها اقترح الفكرة على فرع شركة غوغل في مصر وسيتم تنفيذها قريبا.

ولاقى التصريح احتفاء  واسعا على مواقع التواصل وسخرية من إمكانية تطبيقه، في الوقت الذي نفت فيه صفحة غوغل بالعربية على تويتر الخبر مؤكدة استمرار الخدمة الصوتية بنفس الصوت.

https://twitter.com/ZezotheOriginal/status/1211638927456641025?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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