كاظم الساهر يشعل منصات التواصل بإلغائه المشاركة في موسم الرياض

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، عبر حساباته على منصات التواصل، عن إلغاء مشاركته في مهرجان "موسم الرياض"، نظرًا للظروف الراهنة في العراق.

واعتذر الساهر للجمهور السعودي في التدوينة، التي حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل. وكان الحفل مقررا مساء الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكتب المطرب الشهير بـ "القيصر" عبر حساباته الرسمية: نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

وفي يوليو/تموز 2018، أحيا القيصر أولى حفلاته بالسعودية، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، بينما كانت آخر حفلات كاظم الساهر بالمملكة في أغسطس/آب الماضي بمنطقة عسير.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعاد كاظم الساهر نشر أغنيته "شباب العراق" التي كان قد أصدرها قبل سنوات دعمًا للمتظاهرين، بعد يومين من اندلاع احتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد. وحظيت الأغنية بتفاعل لافت من العراقيين والعرب.

وكان القيصر قد أطلق أغنية بعنوان "إلى متى؟" عبر منصات التواصل دعمًا للمحتجين في العراق.

موقف يستحق الاشادة للقيصر ابا وسام #كاظم_الساهر هذا هو ديدن ابناء الرافدين وممن ارتوى من دجلة والفرات ولا عتب على من خان وطنه وتنكّر لاصله ولم يذكر اهله ولم يذكر الشهداء — عمار طلال (@AmmarTallal) December 2, 2019

https://twitter.com/petr_nashme/status/1201617098763575296?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/msalsharabi/status/1200156107626491910?ref_src=twsrc%5Etfw