قضم جو بايدن لإصبع زوجته يثير جدلا في أمريكا (فيديو)

أثارت صورة للمرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، وتظهر الصورة بايدن وهو يعض إصبع امرأة.

ولاحقًا انتشرت الصورة كاملة بجانب فيديو يتضح فيه أن بايدن قام بقضم إصبع زوجته جل بايدن أثناء تقديمه في جولة دعائية بولاية أيوا في الثلاثين من الشهر الماضي.

ويظهر الفيديو جل بايدن، وهي سياسية معروفة وعضو في الحزب الديمقراطي، وهي تلوح بيدها أثناء الاستغراق بحماسة وعفوية في الحديث إلى الجمهور.

وعندما اقتربت يد جل للغاية من وجه زوجها، مازحها بايدن وعض إصبعها مما فجّر الضحك بين الحاضرين، خاصة مع مواصلة جل كلمتها والتلويح بيدها.

.@JoeBiden's "No Malarkey!" Iowa bus tour starts in Council Bluffs with laughs: An excited @DrBiden gestures and almost hits Joe in the head…and then he bit her finger: pic.twitter.com/CIhHS9buJQ

— Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) November 30, 2019