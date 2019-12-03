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قضم جو بايدن لإصبع زوجته يثير جدلا في أمريكا (فيديو)

جو بايدن يقضم إصبع زوجته في مزحة أثناء جولة دعائية
جو بايدن يقضم إصبع زوجته في مزحة أثناء جولة دعائية
3/12/2019

أثارت صورة للمرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، وتظهر الصورة بايدن وهو يعض إصبع امرأة.

ولاحقًا انتشرت الصورة كاملة بجانب فيديو يتضح فيه أن بايدن قام بقضم إصبع زوجته جل بايدن أثناء تقديمه في جولة دعائية بولاية أيوا في الثلاثين من الشهر الماضي.

ويظهر الفيديو جل بايدن، وهي سياسية معروفة وعضو في الحزب الديمقراطي، وهي تلوح بيدها أثناء الاستغراق بحماسة وعفوية في الحديث إلى الجمهور.

وعندما اقتربت يد جل للغاية من وجه زوجها، مازحها بايدن وعض إصبعها مما فجّر الضحك بين الحاضرين، خاصة مع مواصلة جل كلمتها والتلويح بيدها.

ورغم أن تصرف بايدن تجاه زوجته كان مجرد مزحة، إلا أن الصورة والفيديو جلبا زوبعة من التفاعلات والانتقادات الموجهة إلى المرشح الديموقراطي المحتمل.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام أمريكية
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