شعبان عبدالرحيم يتصدر تويتر في مصر عقب إعلان وفاته

قالت وسائل إعلام محلية إن الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر وسم باسم الفنان الراحل، الترند المصري بموقع تويتر، وسط تفاعل كبير.

ونقلت مواقع مصرية عن الشاعر إسلام خليل قوله إن المطرب الشعبي دخل المستشفى أمس الإثنين، وذلك لمتابعة حالته الصحية.

خليل تابع أن "عبدالرحيم عاد إلى مصر أمس بعدما زار السعودية لمدة يوم واحد، وذلك لإحياء حفل بموسم الرياض والذي كان قد اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه".

وأشار خليل، أن عبدالرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى فور وصوله للقاهرة، لمتابعة حالته الصحية، حسبما نقلت عنه الصحف المصرية.

كرسي متحرك

وأحيا عبد الرحيم حفلا غنائيا في موسم الرياض قبل ثلاثة أيام وهو جالس على مقعد متحرك، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لعبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

ليالي المحروسة أمس كلها وناسة مع الفنان شعبان عبدالرحيم 🔥😍

شوفوا تغطيتنا .. وشاركونا تصويركم 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/GKqpcyMhhl — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) November 30, 2019

وعقب إعلان وفاته، تصدر هاشتاج #شعبان_عبدالرحيم مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الوسم هو الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

https://twitter.com/DefinitelyMBS/status/1201805509592047616?ref_src=twsrc%5Etfw

والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957 بحي الشرابية في القاهرة، واشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

وفاة الفنان الجميل #شعبان_عبدالرحيم ..

رحمة الله عليك يا شعبولا … pic.twitter.com/vaxWmZyfgG — ѕнαммα αℓємαяαтια (@bint_zayed15) December 3, 2019

وفاة المطرب الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم الذي اشتهر بأغانيه (هبطل السجاير؛ وبكره اسرائيل واحب عمرو موسى) الله يرحمه ويغفر له. pic.twitter.com/dyW3mAhcHp#شعبان_عبدالرحيم — ابو عبدالرحمن (@BassamMatroud) December 3, 2019

ان لله وان اليه راجعون

البقاء لله وحده

خالص عزائي للجميع

لوفاه الفنان ابو قلب طيب والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #شعبان_عبدالرحيم — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) December 3, 2019

https://twitter.com/Tata12985166/status/1201805050986815493?ref_src=twsrc%5Etfw