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شعبان عبدالرحيم يتصدر تويتر في مصر عقب إعلان وفاته

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
3/12/2019

قالت وسائل إعلام محلية إن الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر وسم باسم الفنان الراحل، الترند المصري بموقع تويتر، وسط تفاعل كبير.

ونقلت مواقع مصرية عن الشاعر إسلام خليل قوله إن المطرب الشعبي دخل المستشفى أمس الإثنين، وذلك لمتابعة حالته الصحية.

خليل تابع أن "عبدالرحيم عاد إلى مصر أمس بعدما زار السعودية لمدة يوم واحد، وذلك لإحياء حفل بموسم الرياض والذي كان قد اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه".

وأشار خليل، أن عبدالرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى فور وصوله للقاهرة، لمتابعة حالته الصحية، حسبما نقلت عنه الصحف المصرية.

كرسي متحرك

وأحيا عبد الرحيم حفلا غنائيا في موسم الرياض قبل ثلاثة أيام وهو جالس على مقعد متحرك، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لعبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

وعقب إعلان وفاته، تصدر هاشتاج #شعبان_عبدالرحيم مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الوسم هو الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

https://twitter.com/DefinitelyMBS/status/1201805509592047616?ref_src=twsrc%5Etfw

والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957 بحي الشرابية في القاهرة، واشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

https://twitter.com/Tata12985166/status/1201805050986815493?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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