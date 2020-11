سمعتها تبكي جوعا.. أم تنهض فجأة من الغيبوبة لترضع طفلتها

بعد شهر من دخولها في غيبوبة، أفاقت سيدة أرجنتينية بشكل مؤقت لتلبي نداء الأمومة، بعدما سمعت صراخ طفلتها الجائعة الجالسة بجانبها، وبدأت بإرضاعها فور استيقاظها.

وكانت ماريا فيريرا (42 عامًا) قد دخلت المستشفى في غيبوبة بعد أن هاجمها لص بمنطقة شمالي الأرجنتين، وأسقطها وصدم رأسها بقوة في الأرض.

وبعد ثلاثين يومًا، أخبر الأطباء عائلتها بأنها عرضة لخطر الموت الدماغي وأنها ستفارق الحياة، واقترحوا عليهم التبرع بأعضاء جسمها.

لكن زوجها مارتن ديلجادو رفض تمامًا، مؤكدًا ثقته من أن زوجته ستفيق. وبعد خمسة عشر يومًا، أظهر اختبار طبي أن ماريا كان لها نشاط عصبي لكنها لم تكن مستيقظة.

وقبل 10 أيام، اصطحب الزوج ابنتهما البالغة من العمر أقل من عامين، لزيارة والدتها، وجلست إلى جوارها ثم بدأت الضجيج والبكاء جوعًا، لتفيق الأم بشكل مفاجئ وترفع ثوبها فورًا وتحمل الطفلة على صدرها وترضعها.

