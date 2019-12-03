"حلِق معي".. أغنية بالفصحى تغزو يوتيوب وتشارك المصريين حلم الحرية

"كُن كالطير يحلقُ في السماءِ.. بلا قيودٍ بلا حدود، حرًا طليقًا يسافرُ.. كما يحلو له وإلى موطنهِ يعود"، بهذه الكلمات قوبلت أغنية (حلق معي) بتفاعل مئات آلاف المصريين المتوقين للحرية.

الأغنية وهي باللغة العربية الفصحى، من كلمات نسمة الشاذلي، وألحان الموسيقار هشام خرما، وقامت بأدائها المطربة الشابة ميريل مختار، وأنتجت الفيديو المصور للأغنية شركة "جاما ميوزيك".

وطُرحت الأغنية على موقع يوتيوب في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لتحقق نحو مليوني مشاهدة خلال أيام معدودة.

وحظيت الأغنية بتفاعل آلاف المصريين نظرًا لتقديم قصيدة بالفصحى معنية بمفهوم الحرية ورفض القيود، في قالب غنائي وموسيقي جديد.

وأثنى المتفاعلون على طرح أغنية عن الحرية في وقت تشير أصابع الاتهام للسلطة في مصر بتقييد الحريات على كافة المستويات، كما أشادوا بكونها فصحى بعدما هيمنت الأغنيات الشعبية "الركيكة" على سوق الغناء المصري، واتهمها مغردون بإفساد الذوق العام.

وذكرت مواقع إلكترونية مصرية، أن الأغنية تم تصويرها في صحراء مدينة الفيوم، ويعد هذا العمل هو رابع تعاون بين هشام خرما ونسمة الشاذلي، لكنه الأول بالفصحى بناء على رغبة هشام.

وتقول كلمات الأغنية:

كُن كالطير يحلقُ فى السماءِ.. بلا قيودٍ بلا حدود

حراً طليقاً يسافرُ.. كما يحلو له وإلى موطنهِ يعود

يُحلّق دونَ خوفٍ ولا يبالي.. وعودٌ مكسورة.. أقوالٌ مأثورة

لا يبغي سماعَ قصصٍ فارغة.. أو أساطيرَ مغمورة

حَلّق كالطيرِ معي.. نلمس غروبَ الافقِ

كُن كالطيرِ يسبحُ في السحاب.. دونَ هروبٍ وبلا عِتاب

فَرِحٌ سعيدٌ.. عن الحزنِ بعيدٌ.. يرى الشمسَ من خلف الغيوم

القمرُ مأواه ومسكنهُ.. يأتَنِس بجِيرانِه.. النجوم

حالمًا في عالمٍ موازٍ.. خاليًا.. من الهموم

حَلِق كالطيرِ معي.. نلمس غروبَ الافقِ

حَلِق كالطيرِ معي.. نلمس خُيوُط الشمسِ

أنت وأنا كالريشِ يطفو في الهواء.. إلى أبعد مدى

بلا نُقطة بداية.. إلى مالا نهاية.. في عشق الغد وذكرى البارحة

السماءُ ملتقى أرواحُنا.. الحرية لُغتُنا والحب وِصَالُنا…