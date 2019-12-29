وحيدان أمام المأذون.. مفاجأة في حفل زفاف يتيمين بمصر (فيديو)

شهدت مدينة طنطا المصرية، مفاجأة إنسانية بكل المقاييس، حين انتشرت دعوة إلكترونية لحضور حفل زفاف يتيمين، فاستجاب الآلاف، وسط فرحة عارمة تحدثت عنها وسائل الإعلام.

واحتضن أهل المدينة الواقعة في قلب دلتا النيل، فرحة قلبي العروسين علا وأسامة، اللذين تربيا معًا في إحدى دور الأيتام ونشأت قصة حب بينهما توجت برباط مقدس.

وقبل زفافهما بأيام قليلة بقاعة نقابة الزراعيين، قرر أحد أصدقاء أسامة نشر قصتهما بموقع فيسبوك موجهًا دعوة حضور عامة لأهالي طنطا، ولم يكن يعلم أنها ستنتشر وتلقى كل هذا الصدى، حتى جاءت الليلة الموعودة.

وجاء تصرف صديق أسامة بعدما رأى العروسين يحققان حلمهما وحيدين أمام المأذون يوم عقد القران الذي سبق حفل الزفاف بأيام، ولم يكن بجانبهما سوى عدد لا يتعدى أصابع اليد، من بعض الموظفين والمسؤولين وأصدقاء علا وأسامة من داخل الدار ، لأن العروسين بلا أقارب.

وفوجئ العروسان في حفل ليلة العمر، باحتشاد ما بين 6 و 8 آلاف شخص لمشاركتهما أجمل لحظات العمر، وتعويضهما غياب الأهل، في مشهد وصف بأنه يجسد "جبر الخواطر" في واحدة من أسمى صوره.

والجميل أيضًا، أن الأهالي اصطحبوا معهم الهدايا والورود، احتفالًا بالعروسين وكأنهم بالفعل أقارب وأصدقاء، وانتشرت الواقعة كالبرق وحظيت بتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المصرية والعربية.