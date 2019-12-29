البث الحي
منوعات|كازاخستان

فاجأ المنقذين.. انتشال رضيع حيا من بين حطام طائرة (فيديو)

29/12/2019

في مصادفة قدرية لا تتكرر كثيرًا، نجا رضيع من حادث تحطم الطائرة الكازاخستانية التي سقطت الجمعة وأسفرت عن مصرع 15 شخصًا، إذ فوجئ رجال الإنقاذ بالعثور عليه حيا بين الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو منتشر، لحظة انتشال الرضيع الذي كان من بين ركاب الطائرة المنكوبة، وهي تابعة لخطوط "بيك إير"، وكانت تقل 95 راكبًا و5 من أفراد طاقمها.

وسُحب الرضيع بعد العثور عليه حيًا من تحت الركام، كما ظهر أحد رجال الإنقاذ يجري حاملًا الطفل بين ذراعيه وسط الثلوج والحطام، متجهًا نحو سيارة إسعاف.

سقطت الطائرة الجمعة الماضية، واستبعدت السلطات في كازاخستان فرضية العمل "الإرهابي" مرجحة سببًا فنيًا وراء سقوطها، وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة نور سلطان لكنها فقدت توازنها أثناء الإقلاع قبل أن تصطدم بمبنى وتتحطم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
المزيد من منوعات

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)