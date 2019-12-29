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على غرار الثيران.. مصارعة للإبل في السعودية (فيديو)

صورة من مصارعة الإبل بالسعودية
صورة من مصارعة الإبل بالسعودية
29/12/2019

على غرار مصارعة الثيران، نظم المشرفون على "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" المقام في السعودية، السبت، مسابقة لمصارعة الإبل دون خسائر بين المصارعين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام سعودية، السبت، مشاركة 4 متسابقين في النسخة الأولى من المسابقة في مقر المهرجان بنسخته الرابعة التي انطلقت في 15 من ديسمبر/كانون أول الجاري، بمنطقة الصياهد الجنوبية (140 كيلومترًا شمال شرق الرياض).

وتحمل المسابقة اسم "القعود قعودك لا طرحته"، وتقوم على اختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ليقوموا بمصارعة 4 قعدان (صغير الجمل) في مضمار مخصص، على أن تنتهي المسابقة بمجرد طرح المتسابق للقعود الذي سيصبح ملكه.

وانتهت المسابقة دون تسجيل أي خسائر وسط دعوات واسعة من عشاق عالم الإبل للتوسع في المسابقة لتغدو من أشهر معالم مهرجان الإبل الذي تهيمن عليه مسابقات المزايين وجوائزها التي تحتل نصيب الأسد من الجوائز التي تفوق 100 مليون ريال(26.6 مليون دولار).

وافتتحت السعودية نادي الإبل في عام 2017، ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، إذ يحضر حفله الختامي العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

المصدر : الألمانية + مواقع التواصل
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