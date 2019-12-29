شاهد: وزير داخلية يصفع نائبا داخل البرلمان

انتهت مشاجرة حادة بين وزير داخلية ونائب برلماني خلال جلسة نقاش داخل برلمان "صرب البوسنة" وهي المنطقة ذات الأغلبية الصربية في البوسنة بصفع الوزير للنائب أمام الجميع.

وكان عضو حزب التقدم الديمقراطي المعارض الشاب دراسكو ستانيفوكوفيتش، قاطع وزير الداخلية دراغان لوكاك الذي كان يتحدث عن مشروع يتعلق بعلاقات صرب البوسنة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي أثار غضب نواب المعارضة، وفق موقع قناة "إن 1 سراييفو".

وسرعان ما دخل الاثنان بعد ذلك في مشاجرة حامية، توجت بتحدي لوكاك إلى ستانيفوكوفيتش ليقترب منه، وحين فعل النائب الشاب ألقى الوزير بعض الأوراق في وجهه قبل أن يصفعه.