شاهد: مراسلة تستقيل على الهواء فور فوزها بجائزة يانصيب

قدمت مراسلة تلفزيونية استقالتها على الهواء مباشرة، فور إعلان فوزها بإحدى جوائز اليانصيب، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بتغطية حية لعملية السحب، لكن فرحتها لم تدم طويلًا.

وكانت المراسلة الإسبانية ناتاليا إسكوديرو، التي تعمل بقناة TVE المحلية، تغطي عملية سحب جوائز يانصيب عيد الميلاد السنوية المعروفة بـ El Gordo، وهي الجائزة الكبرى الذي تشرف على إدارتها حكومة إسبانيا والتي تعتبر من أكبر جوائز اليانصيب عالميًا إذ تبلغ قيمتها 2.24 مليار يورو (2,43 مليار دولار).

لكن طريقة توزيع الجائزة تعد من الأكثر تعقيدًا، ويمكن لحوالي 15 ألف شخص الحصول على تذاكر رابحة تدفع مبالغ مختلفة.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

وكانت ناتاليا أحد حاملي التذاكر المحظوظين الذين حصلوا على الرقم الصحيح لجائزة قيمتها 400 ألف يورو (444 ألف دولار) لكل تذكرة.

ولكنها لم تكن تعلم أن أموال الجائزة يتم تجزئتها بطرق متعددة ومعقدة، حين قدمت استقالتها على الهواء، وهي تهز بإصبعها أمام الكاميرا في انسجام تام مع فرحة صوتها بالفوز "ناتاليا لا تعمل غدًا!"، وكان هذا الفوز أول مرة شعرت فيها ببعض الحظ الجيد، وفق وصفها.

وابتسم زملاؤها في محطة الأخبار وسخروا من سعادتها. وقال أحد المذيعين للمشاهدين إن فوز ناتاليا كان بمثابة خبر لهم.

إلا أن فرحة ناتاليا لم تدم طويلا، حين علمت بأن حصتها من الجائزة الكبرى لن تبلغ سوى 5 آلاف يورو (5550 دولارًا)، لتعتذر سريعًا عن تقديم استقالتها، لكنها بالفعل لم تعد إلى عملها في اليوم التالي لأنها بدأت للتو عطلة عيد الميلاد.