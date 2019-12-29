البث الحي
منوعات

سامسونغ تطلق هاتفا جديدا "قابل للطي" في فبراير المقبل

سامسونغ
سامسونغ
29/12/2019

تعتزم شركة سامسونغ للإلكترونيات إطلاق هاتف ذكي جديد "قابل للطي" في فبراير/شباط المقبل، وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر غالاكسي إس 11 الرائد في العام الجديد 2020.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن مصادر بالشركة قولها إن "سامسونغ" عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حاليًا محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محليًا داخل البلاد، بهدف إطلاقه في فبراير/شباط.

وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف فبراير/شباط، حيث ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد.

وسيكون النموذج القابل للطي متاحًا للبيع بسعر متوقع ألف دولار تقريبًا.

ورفضت سامسونغ للإلكترونيات التعليق على موعد إصدار الهاتف الذكي الجديد القابل للطي.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، مزودًا بشاشة مقاس 7.6 بوصة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة هاتفها "غالاكسي فولد" الذي يحتوي على شاشة بحجم 3.7 بوصة يمكن للمستخدمين طيه مثل كتاب.

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)