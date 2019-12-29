سامسونغ تطلق هاتفا جديدا "قابل للطي" في فبراير المقبل

تعتزم شركة سامسونغ للإلكترونيات إطلاق هاتف ذكي جديد "قابل للطي" في فبراير/شباط المقبل، وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر غالاكسي إس 11 الرائد في العام الجديد 2020.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن مصادر بالشركة قولها إن "سامسونغ" عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حاليًا محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محليًا داخل البلاد، بهدف إطلاقه في فبراير/شباط.

وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف فبراير/شباط، حيث ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد.

وسيكون النموذج القابل للطي متاحًا للبيع بسعر متوقع ألف دولار تقريبًا.

ورفضت سامسونغ للإلكترونيات التعليق على موعد إصدار الهاتف الذكي الجديد القابل للطي.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، مزودًا بشاشة مقاس 7.6 بوصة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة هاتفها "غالاكسي فولد" الذي يحتوي على شاشة بحجم 3.7 بوصة يمكن للمستخدمين طيه مثل كتاب.