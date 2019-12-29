تجارب سريرية عالمية على عقار صيني جديد لعلاج "الزهايمر"

تبدأ العام المقبل تجارب سريرية في الولايات المتحدة وأوربا على عقار صيني تمت الموافقة عليه حديثا لعلاج "الزهايمر"، وذلك في مسعى لتوثيق الدواء الأول الذي تتحدث عنه الصين لعلاج المرض

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد عن نائب رئيس شركة "شنغهاي غرين فالي للمستحضرات الدوائية"، القول إنه يجري التخطيط لاختبار العلاج على نحو 2046 مريضا في مرحلة خفيفة إلى متوسطة من مرض "الزهايمر" في مئتي موقع بأمريكا الشمالية وأوربا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ، لمدة 18 شهرا.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين الشهر الماضي موافقة مشروطة على عقار "أوليغومانيت". وبدأ طرح الدواء للبيع اليوم.

ووفقا للنشرة الطبية المرفقة، فإن المرضى سيحتاجون إلى ثلاث كبسولات مرتين في اليوم. وتصل تكلفة العلاج في الأسبوع الواحد إلى 895 يوانا صينيا (128 دولارا).

وأعلنت "غرين فالي" خططها الجديدة في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بيجين اليوم، وذلك بعد نحو شهرين من تصدرها عناوين وسائل الإعلام حول العالم بإعلانها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين على أول علاج جديد لمرض "ألزهايمر" يتم الإعلان عنه منذ 17 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة غير معروفة خارج الصين وقوبل إعلانها عن التوصل للعلاج الجديد بكثير من التشكيك، بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي تمكنت بها من تحقيق إنجاز حير عمالقة صناعة الأدوية في أنحاء العالم لعقود.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة المشروطة تعني أن الشركة لا تزال مطالبة بإجراء المزيد من الدراسات حول كيفية عمل العلاج، إلى جانب السلامة والفاعلية على المدى البعيد.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار على مدار الأعوام العشرة المقبلة من أجل تنفيذ هذه المتطلبات، بما في ذلك إجراء تجارب على المستوى العالمي.