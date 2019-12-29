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أمريكا.. تقنية جديدة للتعرف من بعد على هوية الطائرات المسيرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
29/12/2019

كشف مسؤولون أمريكيون عن تقنية جديدة تتيح إمكانية تحديد هوية الطائرات المسيرة من بعد بواسطة لوحة إلكترونية تثبت في الطائرة، بهدف تعزيز إجراءات السلامة الجوية.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة أنها تقدمت باقتراح لتطبيق هذه التقنية، وأن هذه الفكرة مطروحة للبحث على أن يصدر قرار  نهائي في هذا الصدد في غضون ستين يوما.

وأكد المسؤولون أن التقنية الجديدة سوف تساعد على رصد المخاطر المحتملة، وتسمح لمسؤولي الأمن بإمكانية التدخل للحيلولة دون وقوعها.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا، عن إيلان كاو المسؤولة في وزارة النقل الأمريكية قولها: "تحديد هوية  الطائرات المسيرة من بعد سوف يعزز إجراءات السلامة والأمن عن طريق السماح للإدارة الاتحادية للطيران وسلطات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن  الاتحادية، بالتعرف على الطائرات المسيرة أثناء تحليقها في المناطق التي تخضع لسلطاتها القضائية".

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرات المسيرة أصبحت من القطاعات السريعة النمو في مجال النقل، حيث يقدر عدد الطائرات المسجلة لديها بنحو 1.5 مليون طائرة، بالإضافة إلى 160 ألف طيار يتحكم في الطائرات من بعد.

وسوف تشمل التقنية الجديدة جميع الطائرات المسيرة الخاصة التي لا يقل وزنها عن 250 جراما.

خطر متعاظم

يذكر أن الطائرات المسيّرةمن بعد، خاصة تلك التي تستخدم للأغراض العسكرية، أصبحت تشكل خطرا داهما بالنسبة إلى كثير من دول العالم، فإلى جانب استغلالها في جمع المعلومات من وراء حدود الدول، فهي قادرة أيضا على شن هجمات من خلال تحميلها بكميات من المتفجرات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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