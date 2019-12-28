شاهد: مسابقة لاختيار "أجمل حمار" في البحرين

شهدت المحافظة الشمالية في البحرين فعاليات سباقات شعبية للحمير، حيث احتشد المئات من الناس في مضمار سباقات الخيول لمشاهدة سباق الحمير.

وشمل المهرجان سباقا للحمير واختتم بمسابقة لاختيار أجمل حمار.

وقام المحافظ بتسليم صاحب الحمار الجائزة.

وتشمل عملية إعداد الحمير للمشاركة في المسابقة عدة أشهر لتدريبها ورعايتها وتغذيتها.

وتهدف تلك المسابقة إلى "إحياء التراث الشعبي الأصيل من خلال استقطاب الشباب وتنمية مواهبهم وهواياتهم في رياضة وسباقات الحمير" وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ المحافظة الشمالية، علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور، نشرتها مواقع بحرينية.