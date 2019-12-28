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أمن مطار جوهانسبرغ يمنع طفلا من ركوب الطائرة بسبب قميصه [صور]

الطفل لديه اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات
الطفل لديه اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات
28/12/2019

قالت وسائل إعلام جنوب إفريقية إن أمن مطار جوهانسبرغ منع طفل نيوزيلندي من صعود الطائرة، بسبب ارتدائه لقميص عليه صورة ثعبان ضخم.

وحظي الخبر بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن والدي الطفل، الأربعاء، بأن رجال الأمن أبلغوهم بمنع مثل هذه القمصان على متن الطائرة، لأنها قد تسبب قلقا للركاب.
وتم السماح للطفل بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتدائه على الوجه الآخر لإخفاء صورة الثعبان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل (10 سنوات) لديه اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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