طعنتها مميتة.. سمكة "أبو سيف" غاضبة تهاجم سائحا (فيديو)

رصد مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها سائح عندما هاجمته سمكة أبو سيف "غاضبة" أثناء ممارسته الغوص قبالة ساحل شومفون جنوبي تايلاند.

وكان السائح ضمن مجموعة تمارس الغوص عندما واجهته السمكة الغاضبة، بينما تدخل صيادون وسحبوا السمكة بخطاف الصيد، لإنقاذ السائح.

وأظهر الفيديو كيف ظلت السمكة تدور حول السائح محاولة طعنه بسيفها أكثر من مرة، بينما يرتجف السائح خوفًا محاولًا إبعادها عنه.

وقال أحد الصيادين، إن السمكة علقت في إحدى خطافات الصيد، ما أثار غضبها وظلت تحاول تمزيق خيط الصيد وتحرير نفسها، ثم هاجمت السائح.

وقال الصيادون إنه كان من الممكن أن يصاب السباحون بإصابات بليغة إذا لم يتم سحب السمكة، موضحين أن طعنة سيفها قد تكون مميتة كما حدث مع أحد الصيادين من قبل.