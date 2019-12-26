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"صوت من السماء".. لقاء مع فنانة أمريكية اعتنقت الإسلام (فيديو)

26/12/2019

استضافت حلقة، الخميس، من برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، الفنانة الأمريكية جينفر غراوت، التي اشتهرت بترتيلها للقرآن وأدائها لأغاني عربية بدقة وإتقان.

وخطفت جينفر الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام والحضور في أحد برامج اكتشاف المواهب قبل سنوات، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها.

وفى الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجينفر وهي ترتل آية الكرسي بصوت عذب، أبهر كل المستمعين وتم تداوله بنطاق كبير، حتى إن البعض وصفها بأنها "صوت من السماء".

وتحدثت جينفر في اللقاء عن مسيرتها الفنية وقصة تعلمها للغة العربية أثناء دراستها الجامعية، ثم اعتناقها للإسلام وزواجها من مغربي. كما قامت بتلاوة سورة الفاتحة وأداء بعض الأغاني والتواشيح الدينية. وعلقت على ردود الأفعال الواسعة التي وجدتها على فيديو تلاوة آية الكرسي.

وبدأت غراوت الغناء منذ سن الخامسة وتعلمت موسيقى الأوبرا في كندا وكانت تغني بمختلف اللغات بينها الإسبانية والفرنسية والإيطالية.

وحسب سيرتها الذاتية، طورت جينيفر غراوت اهتمامها بالموسيقى العربية أثناء إقامتها في مونتريال، حيث احتكت بالجاليات العربية، ثم التحقت بمعهد لتدريس اللغة العربية، وتغني بعدة لهجات عربية، ولديها جمهور عربي بعد أدائها لأغاني مطربات عرب، مثل أم كلثوم وفيروز وشادية وليلى مراد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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