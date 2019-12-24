مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني من بيتي لمدة 3 أيام

في تصريحات مثيرة للجدل، قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، لوسائل إعلام محلية، إنه تعرض للاختطاف من قبل "فضائيين" وكان في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام.

وقال ماردونا (59 عامًا)، إنه بعد وصوله للمنزل في أحد الأيام، اختطفته كائنات فضائية غامضة ونقلته معها خارج كوكب الأرض، وأردف "لا يمكن أن أخبركم أكثر من ذلك"، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي آخر مقابلة له مع قناة " TyC Sports" الأرجنتينية، سُئل عما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة الفضائية، فقال إنه آمن بها ذات مرة بعدما تناول قليلًا من المشروبات الكحولية، إذ اختطفه جسم غامض من الفضاء، وكان في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام.

وأضاف "عندما عدت إلى المنزل قلت إن الأجسام الغريبة هي من أخذتني، ولا أستطيع أن أخبركم بتفاصيل ذلك".

كما كشف مارادونا خلال المقابلة أنه لعب مباريات عدة خلال مسيرته الكروية دون أن ينام في الليلة السابقة، وعندما سُئل عن ثلاثة لاعبين كرة قدم سيدعوهم إلى يخته، قال كارلوس تيفيز وليونيل ميسي وغابرييل هاينز، وفق شبكة "جيف مي سبورت".

وعندما سُئل عن ضيوفه المثاليين لحفل عشاء، قال "الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، والرئيس البرازيلي لولا دلا سيلفا، ورؤساء الأرجنتين ونستور كيرشنر وألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنر".

واعتزل مارادونا اللعب عام 1997، وعاش مسيرة تدريبية متنوعة أشرف خلالها على منتخب بلاده وأندية أخرى، ويقوم حاليًا بتدريب جيمناسيا لابلاتا في بلده الأصلي الأرجنتين.

وأثارت تصريحات مارادونا ضجة بالأرجنتين وبين محبي الساحرة المستديرة عمومًا، وقوبلت تصريحاته بتعليقات طريفة وساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.