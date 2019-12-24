لماذا يقذف الأطفال أحيانا أطباق الطعام المقدمة لهم؟

ما هو سبب قيام الأطفال الصغار يإلقاء أطباقهم ومعالقهم وغيرها من أدوات المائدة خلال تناول الطعام، وكيف يمكن للآباء جعلهم يتوقفون عن هذا الفعل؟ يبدو أن التعنيف لا يجدي نفعًا.

توضح خبيرة التربية دانيله جراف وهي مؤلفة ومدونة وأم لطفلين "يمكن أن تكون هناك أسباب عدة لإلقاء أدوات الطعام على الأرض". وفي أغلب الحالات يستمتع الأطفال باختبار مبدأ السبب والأثر، على حد قولها، فالطبق يصطدم بالأرض ويحدث صوتًا مضحكًا، وتقوم الأم بالتعنيف.

وتقول الخبيرة في وصف عملية التعلم المحتملة للطفل "هل ستعنفني أمي إذا ما ألقيت الملعقة مرة أخرى؟ ماذا عن الخبز؟ ياللهول إن الخبز عندمًا يحدث صوتا مختلفا تماما عن الطبق. هذا مثير للاهتمام".

هناك أسئلة أخرى ملحة بحاجة لأجوبة: هل سيعنفني أبي أيضًا؟ هل يمكن أن يسقط الطبق إلى أعلى؟ هل يمكن أن يستقر على حرفه؟

وتقول الخبيرة التربوية التي تنصح بإعطائهم أدوات مائدة حقيقية من البداية "يستكشف الأطفال قوانين الفيزياء أو النتائج المنطقية. إن هذا عادة ما يحدث في السن التي لا يستطيعون فيها الكلام".

وتوضح "نعم، بالفعل، سينكسر الطبق الأول والكوب الأول ولكن في أغلب الحالات سوف يندهش الأطفال للغاية من النتيجة لدرجة أنهم لن يلقوا أدوات المائدة مرة أخرى".

وتقول إنه يمكن للآباء الانتظار أيضاً حتى انتهاء هذا التطور المرحلي، وكلما كان رد فعل الآباء هادئًا، قلت استثارة الطفل بهذا الأمر.

وفي مرحلة ما سوف يكون من الواضح لهم أن الطبق لن يسقط لأعلى وأن الملعقة لن تنكسر.

ويريد ببساطة بعض الأطفال إظهار أنهم شعروا بالامتلاء وانتهوا من الأكل عندما يطيحون بالأشياء إلى الأرض، وفق الخبيرة التربوية.

وقالت "عندما يكون الطفل قد انتهى من تناول الطعام وشعر بالملل، فإنها فكرة جيدة أن يكون لديه إشارة (أنا ممتلئ)، فيقوم على سبيل المثال بدفع الطبق إلى الأمام أو هز رأسه".