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شاهد: أسماك نادرة تستخدم زعانفها وكأنها أقدام

22/12/2019

أظهر فيديو وصور التقطتها مجموعة من العلماء، أسماكاً نادرة في أعماق البحار يمكنها استخدام زعانفها وكأنها أقدام، وذلك في رحلة استكشافية استغرقت عامًا كاملا.

وأوضح فريق علماء من المكتب الوطني لاستكشاف المحيطات والبحوث التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي، أنه يمكن للسمكة الطويلة المسطحة التي أطلق عليها اسم "سلادينا شايفيرسي" أن تنمو إلى حوالي خمسة أقدام، وتزن حوالي 50 كيلوغرامًا.

وقال العلماء إن السمكة تتغذى على أسماك ضعف حجمها مرتين، ولها جلد كثيف ولامع يسمح لها بالاندماج في المحيط الغامض في أعماق البحار.

وتم اكتشاف السمكة على بعد حوالي 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط بالقرب من جزيرة صغيرة في خليج المكسيك، حيث أوضح العلماء أن هذه المنطقة تمتاز بخصائص جيولوجية فريدة.

ونظرًا إلى العمق الشديد في المنطقة، فقد استخدم العلماء مركبة تعمل من بعدٍ تحت الماء لاستكشاف قاع البحر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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