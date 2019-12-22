تركيا تدشن أول غواصة محلية الصنع

تحتفل البحرية التركية، الأحد، بإطلاق غواصة "بيري رئيس"، أول غواصة محلية الصنع، في أحواض بناء السفن بمدينة كولجك التركية بولاية قوجه ايلي (شمال غرب)، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى بناء الغواصة محلية الصنع في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في مجال صناعة الغواصات.

ويشمل الحفل أيضًا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، الممحلية الصنع، التي ستكون خامسة سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.

وفي الوقت الذي تقوم فيه البحرية التركية بتدشين غواصة بيري رئيس، تواصل الطواقم المختصة بالعمل على إتمام بناء غواصة "خضر رئيس"، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع الغواصتين الثالثة والرابعة.

ويهدف مشروع بناء غواصات جديدة محلية الصنع لصالح البحرية التركية، الذي تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية في القوات المسلحة التركية، إلى تزويد البحرية التركية بـ 6 غواصات ذات قدرات عالية على تنفيذ عمليات طويلة بسرعة عالية، وقدرة على تحييد الأهداف البرية والبحرية.

ومن المقرر أن تدخل الغواصة "بيري رئيس "الخدمة عام 2022، على أن يتم تشغيل الغواصات الخمس الأخرى، التي تستمر أعمال بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارًا من عام 2027، ما يضمن رفع اسعداد وقدرات البحرية التركية.

ويبلغ طول الغواصة 68.35 متراً بقطر خارجي يبلغ 6.3 أمتار، بينما يبلغ وزنها 1850 طن، وتتسع لـ 40 فردًا.

وتعتبر الغواصات التي تُعرف باسمType-214 وتتمتع بالقدرة على القيادة بشكل مستقل بفضل تقنية خلايا الوقود، الأولى من نوعها ضمن ملاك البحرية التركية.

وجهزت الغواصات بأسلحة ضد الأهداف البرية والبحرية، ولها قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع الطوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام.