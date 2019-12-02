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منوعات|الأردن

شاهد: معلم يعتدي على تلميذ بشكل وحشي أمام زملائه

2/12/2019

تداول ناشطون أردنيون عبر منصات التواصل، الأحد، مقطع فيديو من داخل إحدى المدارس لمعلم يعتدي، جسديًا ولفظيًا، على تلميذ داخل الفصل.

ويظهر المقطع المعلم وهو ممسك بالعصا، ويوجه حديثه للتلميذ بصوت عالٍ ويروعه ويدفعه ثم يضربه على جسده ووجهه أمام زملائه ويحاول طرده من الصف، فيما يرد التلميذ على المعلم باكيًا، طالبًا منه أن يتوقف.

ولم يحاول أحد منع المعلم من الاعتداء على الطفل رغم ظهور شخص بالغ في الفيديو يقف بالقرب منه.

وأشارت مواقع إلكترونية محلية، إلى أن الفيديو تم تصويره داخل أحد الفصول في مدرسة "عدن المهنية للبنين" بمنطقة جبل النصر، شرق العاصمة عمّان.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، في تصريحات محلية إن الوزارة ستحقق في الفيديو لمعرفة ما إذا كان قد صور المقطع داخل إحدى مدارس الأردن أم لا، واصفًا سلوك المعلم بـ"الفردي المرفوض".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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