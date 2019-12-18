شاهد: فضيحة لغوية في الجزيرة مباشر

ألقت مذيعة الجزيرة مباشر، وعد زكريا، كلمات عن اللغة العربية، لكنها أفسدت العديد من قواعد النحو فيها، فجرّت الفاعل ورفعت المجرور ونصبت المبتدأ، وذلك في حلقة من برنامج "هاشتاج".

جاء ذلك للإشارة إلى أهمية معرفة قواعد اللغة العربية، تزامنا مع اليوم العالمي لها، الذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وقالت وعد زكريا إنها فعلت ذلك متعمدة ليعرف المشاهدون "كم هو سيئ أن نجرم بحق لغتنا العربية"، ثم قرأت الفقرة مرة أخرى بقواعدها العربية الصحيحة.

ويحتفي العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية، ولغة العلوم والمعرفة والآداب.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 2012، وتم اختيار هذا اليوم لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية سادس لغة رسمية لها.

واتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي باعتماد اللغة العربية عام 1973، بعد اقتراح قدمه المغرب والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بين موظفي الأمم المتحدة بتاريخ كل من اللغات الرسمية الست وثقافاتها وتطوراتها.

ولممثلي كل لغة من اللغات الحرية في اختيار الأسلوب الذي يجدونه مناسبا في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بلغتهم، بما في ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء معروفين، بالإضافة إلى إعداد مواد إعلامية متعلقة بالحدث.

وتشمل الأنشطة الثقافية التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) العزف الموسيقي، والقراءات الأدبية، والمسابقات التنافسية، وإقامة المعارض والمحاضرات والعروض الفنية والمسرحية والشعبية.

كما تشمل أيضا تجهيز وجبات طعام تعبيرا عن التنوع الثقافي للدول الناطقة باللغة، وإقامة عروض سينمائية وتقديم دروس موجزة للراغبين في استكشاف المزيد عن اللغة.