شاهد طفله داخل غسالة الملابس فأصيب بنوبة قلبية

أصيب أب بأزمة قلبية، بعدما رأى وجه طفله الرضيع يطل عليه من داخل غسالة الملابس في منتصف دورتها.

لكن لحسن الحظ، لم يكن هذا طفله الحقيقي وإنما هي صورة للرضيع طُبعت على أحد القمصان.

ونشر الأب الذي يُعتقد أنه من روسيا، الصورة على موقع الصور الشهير "إيمجور"، وأرفقها بتنبيه تحذيري حتى لا يتعرض آخرون مثله لصدمة أو نوبة قلبية مماثلة.

وكتب الأب "من فضلك، إذا كنتِ تغسلين قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، فقط ضعي ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو أي شيء آخر".

وانتشرت الواقعة كالبرق على منصات التواصل، وعبر مستخدمون عن صدمتهم من الواقعة في البداية، وكيف أنها كانت ستقضي على حياة الأب رغم بساطتها، ونصحوا ربات البيوت عند غسلهن القمصان المطبوعةِ صورٌ عليها، أن يقلبنها، أي أن يكون وجهها الداخلي إلى الخارج، قبل وضعها في آلة الغسيل.

الصورة التي نشرها حساب "ARussianAndHisBike" على موقع "إيمجور"