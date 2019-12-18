التصق كالغراء.. ماذا فعلت فتاة لانتزاع قناع تجميل؟ (فيديو)

نشرت فتاة أمريكية مقطع فيديو صادم، تظهر فيه وهي تبكي ألمًا بعد فشل محاولات عدة لإزالة قناع تجميل التصق بوجهها.

ورصدت نافي تشاندلر (20 عامًا) وهي من مدينة ويتشيتا بولاية كنساس الأمريكية، من خلال فيديو عبر تويتر، محاولات نزع القناع التي استغرقت قرابة ساعة حتى نجحت أخيرًا بعد نضال في إزالته بصعوبة.

وأظهرت اللقطات مدى ارتباط طبقة القناع الجافة بوجه الفتاة والتصاقه ببشرتها كالغراء، بينما تحاول جاهدة انتزاعه وهي تتألم.

وقالت الفتاة إنها حصلت على قناع خاص بتنظيف مسام بشرة الوجه، من أحد المتاجر المحلية بقيمة دولارين، وأوصت الجميع بعدم شراء هذا المنتج أبدًا.

وحصد الفيديو نحو 5 ملايين مشاهدة، وانهالت التعليقات المتعاطفة معها، بينما مازحها أحدهم بأنه من المفترض أن تبقى المسام نظيفة لمدة عامين بعد هذا القناع، متسائلًا "هل هو قناع تجميل أم غراء؟