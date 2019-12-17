شمس البارودي تتصدر "غوغل".. هل تعود الفنانة المعتزلة للتمثيل؟

عاد اسم الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، إلى الساحة بعد تداول صورة لها على منصات التواصل، بعد غياب فترة طويلة عن الظهور، وسط شائعات بنيتها خلع الحجاب والعودة للتمثيل.

وظهرت البارودي في الصورة بحجابها ونظارتها الطبية بجوار زوجها الفنان حسن يوسف، وعدد من أفراد عائلتهما، لتتصدر منصات التواصل من جديد بوسم يحمل اسمها، كما تصدر قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على "غوغل" خلال الأيام الماضية.

وذكرت مواقع إلكترونية أن الصورة التقطت قبل عام خلال تجمع عائلي، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الفنان حسن يوسف نفيه تمامًا للأنباء المتداولة حول عودة البارودي للساحة الفنية.

وكانت شمس البارودي تعرضت، خلال الفترة السابقة، لشائعات عن عودتها للتمثيل، بعد خلعها النقاب والاكتفاء بالحجاب، خاصة بعد خلع عدد من الفنانات الحجاب وعودتهن إلى الأضواء في الفترة الأخيرة.

وأكد يوسف أن زوجته خاصمت الكاميرا منذ عقود، وهي أصبحت تفضل الكتابة ولها أولويات أخرى، ولفت إلى أن مسألة خلع أو لبس الحجاب بشكل عام "تصرف شخصي بحت".

وقال يوسف إن شائعات خلع زوجته الحجاب شائعة موسمية اعتادوا عليها كل عام، مؤكدًا أن زوجته ملتزمة بالحجاب منذ 37 عامًا، ولم تفكر أبدًا في خلعه لأي سبب، لافتًا إلى أن شمس رفضت حتى البرامج التي عُرض عليها تقديمها مقابل ملايين الجنيهات.

وبدأت شمس البارودي مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، وتزوجت عام 1972 من الفنان حسن يوسف وأنجبت منه 4 أبناء هم "محمود وناريمان وعمر وعبد الله".

واعتزلت البارودي الفن عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة مع والدها، وارتدت الحجاب وانتقبت لفترة قبل أن تكتفي بارتداء الحجاب فقط، وتبرأت من جميع الأعمال الفنية التي شاركت فيها.

إعلان نادر مدفوع الأجر قامت الفنانه المعتزله #شمس_البارودى بنشره فى الصحف عام 1985 تتبرأ فيه من أفلامها وتؤكد إعتزالها الفن نهائيا! وكان سبب نشرها لهذا الأعلان هو كثافة عرض أفلامها القديمة بدور العرض الترسو دون مراعاة لتحجبها او اعتزالها الفن فأرادت أن تعلن ذلك للجميع.. pic.twitter.com/Z6CkT2gGJf — غاوي سينما (@cimalover) December 12, 2019

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حقيقة عودة الفنانة #شمس_البارودي للفن والتمثيل مرة أخري !! — ترند اليوتيوب (@tahasal11906244) December 14, 2019

احدث ظهور لـ #شمس_البارودي مع أسرتها ..ما تزال متمسكة بالحجاب وتحافظ على جمالها

pic.twitter.com/mEt9cw0LRQ — راصد الاخبار (@rasedalakhbar) December 14, 2019

الفنانة #شمس_البارودي في أحدث ظهور لها مع الفنان حسن يوسف 😍 بتتمنوا تشوفوها على الشاشة؟#TeNTV pic.twitter.com/HuQIC9afH9 — TeN TV (@TeNTVEG) December 14, 2019